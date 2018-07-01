Şenol Güneş: Guti bitmiş mi haberim yok!

Beşiktaş
yönetiminin yardımcı antrenörlük için eski futbolcusu Guti Hernandez ile anlaşması teknik direktör Şenol Güneş
tarafından ilginç bir şekilde karşılandı. Güneş, bu konuda kendisine yöneltilen sorulara, "Guti bitmiş mi? Bizim haberimiz yok"
yanıtını verdi. Tecrübeli hocanın, yeni bir yardımcı yerine mevcut isimlerle çalışmanın daha doğru olacağı görüşünü savunduğu öğrenildi. Guti'nin Çarşamba günü Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılması bekleniyor. Genç isimlere devam!
Genç oyuncular Dorukhan ve Güven'le mukavele imzalayan Beşiktaş, Feyenoord forması giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'yü listesine aldı. Orkun, geçen sezon Hollanda ekibinin U19 takımında 19 maçta 12 gol attı. İngiliz basını da Kartal'ın, Newcastle United
'da oynayan 22 yaşındaki Faslı oyuncu Yasin Ben El-Mhann ile ilgilendiğini yazdı. ?Babel 8 milyon
Beşiktaş, Flamengo'nun 4 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği Ryan Babel
'in fiyatını 8 milyon Euro olarak belirledi. Brezilya ekibinin bu rakamı ödemesi halinde Hollandalı yıldızın satışına onay verilecek.
Sözleşmesi gelecek yıl dolan Babel, kalmak için 3 yıllık sözleşme istemişti. Ancak Beşiktaş yönetimi oyuncunun ilerleyen yaşı nedeniyle bu talebe mesafeli yaklaşmıştı. Aboubakar satılık!
Negredo'nun yerine forvet arayan Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar'ı kiralamak için girişimlerini sürdürüyor. Ancak dün A Bola Gazetesi Porto Kulübü'nün, Kamerunlu yıldızı satış listesine koyacağını yazdı. Haberde, 50 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Aboubakar için Porto'nun 25 milyon Euro gelir beklediği ifade edildi.