Trabzonspor
Teknik Direktörü Ünal Karaman, kendisini tamamen takıma verecek oyuncularla sezona başlayacaklarını söyledi. Karaman, "Ruhu ve yüreği burada değilse beni şampiyon yapacağını da bilsem kimsenin nazını çekmem.
'Ben buranın parçasıyım, başladığım işi yarım bırakmam, sonuna kadar götürürüm' diyen insanlarla devam edeceğim. Bunun içerisine altyapıdan gelen oyuncular da dahil. Herkes ayağını yere basacak. 18 yaşındaki oyuncu karşıma menajerle çıkmayacak. Trabzonspor naz çekmez. Yeter" diye konuştu. Transferde 3 stoper istediğini belirten Karaman, "İnce eleyip sık dokuyoruz" dedi. FIRTINA'DA KAYIPLAR DÖNDÜ
Sezon bitimi ile milli takımlarına gittikleri için ekstra izinli olan Yusuf Yazıcı, Kucka, Novak ve ameliyat olan Burak Yılmaz
dün sağlık kontrolündan geçti. İzinsiz olarak çalışmalara katılmayan futbolculardan Rodallega da Trabzon'a geldi. ROTA SLOVENYA
Trabzonspor'un 24 Temmuz'a kadar sürecek Slovenya kampı bugün başlıyor. Bordo-mavililer 17.30'da Trabzon'dan özel uçakla Slovenya'ya hareket edecek.