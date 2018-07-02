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'dan savunmaya takviye: Gençer Cansev

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , en son 'nde forma giyen Gençer Cansev'i kadrosuna dahil etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 15:54
Altay'dan savunmaya takviye: Gençer Cansev

Kulübünden yapılan açıklamada, ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Gençer, şampiyonluklara alışık olduğunu belirterek, Altay'a yeni bir kupa kazandırmak için gayret edeceğini kaydetti.

Gençer Cansev, imza töreninin ardından Erzurum'daki 1. etap kampına hareket etti.

Futbola Küçükköyspor'da başlayan Gençer Cansev, daha önce Kartalspor, Giresunspor, Boluspor, Başakşehir, Göztepe ve son olarak MKE Ankaragücü'nde forma giydi.

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Altay'dan savunmaya takviye: Gençer Cansev
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