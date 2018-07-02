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'dan Medine'ye gitti

Spor Toto 1'inci Lig ekibe 'da sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan golcü , yeni sezon öncesi 'ın kulübüne oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 11:47
Altınordu'dan Medine'ye gitti

formasıyla 13 gol atarak dikkat çeken yeni kulübüyle 2 yıllık anlaşma yaptığı, ilk sezon 400 bin dolar, ikinci yıl ise 530 bin dolar yıllık ücret alacağı öğrenildi. Altınordu'nun geçen sezon Almanya 3'üncü Lig ekibi Preussen Münster'den ettiği 30 yaşındaki futbolcu transferi sonrası Altınordu'ya teşekkür etti.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nu arayan Mirkan, "Tüm kulüp personeline, aşçısından başkanına kadar herkese teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde bu yaşımda büyük imkanlara kavuştum. Altınordu'ya gelmesem bu çıkışı yakalayamazdım. Almanya'da 3'üncü Lig'de devam etseydim böyle bir transfere imza atamazdım. Kariyerimde bir dönüm noktası yaşadım. Altınordu'yu unutmayacağım, gönlüm hep sizinle. Bir gün tekrar geri dönmek isterim" dediği öğrenildi.

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Altınordu'dan Medine'ye gitti
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