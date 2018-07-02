Dünya Kupası'nda son 16 heyecanı! Brezilya Meksika maçı saat kaçta hangi kanalda?

2018 FİFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Arjantin, Portekiz, Almanya, İspanya gibi favorilerin elenmesinden sonra tüm gözler Brezilya, Meksika eşleşmesine döndü. İlk maçta Almanya'yı mağlup edip tüm dikkatleri üzerine çeken Meksika, bir sürprize daha imza atıp sambacıları elemek istiyor. Öte yandan Neymar, Coutinho gibi dünya yıldızlarını kadrosunda barındıran Brezilya, Kuzey Amerika temsilcisi karşısında sürprize izin vermeden Çeyrek Finale çıkmayı hedefliyor. Peki Brezilya, Meksika maçı saat kaçta hangi kanalda oynanacak? Karşılaşmayla ilgili tüm detaylı bilgileri haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz...

BREZİLYA - MEKSİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rusya'da Samana Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile saat 17.00'da başlayacak. TRT-1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı olarak Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

İLK MAÇ 1950'DE



Brezilya ile Meksika, tarihteki ilk maçlarını Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 1950 FIFA Dünya Kupası'nda oynadı. Brezilya, grup karşılaşmasını 4-0 kazanarak, rekabete farklı bir galibiyetle başladı. Üç maçında 5 puanla grubu lider bitiren Brezilya, o turnuvanın finalinde Uruguay'a 2-1 mağlup olarak evindeki şampiyonada kupayı kazanamamıştı. O turnuva Brezilya'da "Büyük felaket" olarak adlandırılıyor. Meksika ise grubu 3 yenilgi ile puansız olarak tamamlamıştı.



REKABETTE 41. RANDEVU



İki ekip bu mücadele ile tarihlerindeki 41. maça çıkacak. Geride kalan 40 maçta Brezilya'nın üstünlüğü dikkati çekiyor. Güney Amerika ekibi, geride kalan maçlarda 23 galibiyet aldı, Meksika ise 10 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar arasındaki 7 maç ise beraberlikle sona erdi. Brezilya'nın attığı 73 gole, Meksika 36 golle karşılık verebildi.



EN FARKLI SKOR



Rekabette en farklı galibiyetleri alan taraf da Brezilya oldu. Güney Amerika ekibi, 1954 ve 1992'de oynanan maçlarda sahadan 5-0'lık galibiyetlerle ayrıldı. İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı 1954 FIFA Dünya Kupası'nda iki takım grup aşamasında karşılaştı. Brezilya ilk yarısını 4-0 galip tamamladığı mücadeleyi 5-0 kazandı. 1992'de ABD'de oynanan maçta da aynı senaryo yaşandı. Brezilya, hazırlık mücadelesinde ilk yarıyı 4-0 galip bitirip, maçı 5-0 kazanmayı bildi.



MEKSİKA 9. MAÇTA GALİBİYETLE TANIŞTI



Meksika, rakibine karşı ilk galibiyetine rekabetin 9. maçında ulaşabildi. İlk 8 maçın 7'inde rakibine yenilen ve tek beraberlik alan Meksika, 1968'de sahasında oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Bu mücadele Meksika'nın Brezilya karşısındaki ilk galibiyeti olarak kayıtlara geçti.



BREZİLYA'NIN 6 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ



Brezilya, Meksika karşısında büyük üstünlüğü bulunmasına karşın Ağustos 1999 ile Temmuz 2004 arasında oynanan 6 maçta galibiyet alamadı. Meksika, bu dönemde oynanan 4'ü resmi 2'si hazırlık maçı olmak üzere 6 karşılaşmada rakibine galibiyet şansı vermedi. Meksika söz konusu mücadelelerde 10 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.



SON MAÇ 2015'TE



İki takım son maçlarını 7 Haziran 2015'te Brezilya'nın Sao Paulo kentinde oynadı. Ev sahibi Brezilya, ilk yarıda bulduğu gollerle hazırlık karşılaşmasını 2-0 kazandı. Brezilya'ya galibiyeti getiren goller Coutinho ve Tardelli'den geldi.