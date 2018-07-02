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'nin rakipleri belli oldu

Sarı-lacivertli futbol takımının, yeni sezon çalışmaları kapsamında yapacağı hazırlık maçlarından 5'inin programı belli oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 15:15 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 15:44
Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi yapacağı hazırlık maçlarından 5'inin programı belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, yeni sezon öncesi İstanbulspor, İsviçre'den Lozan, İngiltere Premier Lig'den Fulham, Hollanda'dan Feyenoord ve İtalya'dan Cagliari ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçını 7 Temmuz Cumartesi günü Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'la Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynayacak.

, yurt dışı kamp çalışması için 10 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek. Burada 18 Temmuz'a kadar kamp yapacak sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'da Lozan'la karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, kampın son gününde ise Fulham'la karşılaşacak.

Fenerbahçe, İstanbul'da ise 21 Temmuz'da Ülker Stadı'nda Feyenoord'u konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip, 1 Ağustos'ta da İtalya'nın Cagliari takımıyla yine Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertlilerin ayrıca 26-29 Temmuz tarihlerinde yurt dışında bir hazırlık turnuvasına da katılması bekleniyor.

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Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
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