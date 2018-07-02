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Kiralık değil satılık!

Katalan kulübü, ’nin kiralamak istediği Yerry Mina’ya 20 milyon Euro bonservis bedeli biçt

UĞUR ÇEM Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018
Kiralık değil satılık!
'nin Yerry Mina'yı Barcelona'dan kiralama planı, Kolombiyalı stoperin Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı nedeniyle Katalan kulübü tarafından askıya alındı. Marca Gazetesi, Barcelona'nın ara transferde 11.8 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ve 100 milyon Euro serbest kalma bedeli belirlediği Mina'yı 20 milyon Euro'ya satmayı hedeflediğini yazdı. Marca, Lenglet transferi sonrasında, yabancı statüsünde oynayan Mina'ya yeterli bir teklif gelmemesi durumunda Barça'nın oyuncuyu kiralık olarak isteyen kulüplerle görüşeceğinin altını çizdi. 23 yaşındaki Mina, Polonya ve Senegal maçlarında 2 gol atmış ve Kolombiya'nın gruptan çıkmasında baş aktörlerden biri olmuştu.
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Kiralık değil satılık!
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