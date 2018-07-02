Öp Subasic’in elini

Hırvatistan neredeyse çeyrek finale çıkmamak için direndiği maçta Danimarka
'yı penaltılarla geçti: 4-3. Karşılaşma golle başladı. Knudsen'in uzun taç atışında oluşan karambolde Zanka'nın vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
4. dakikada Danimarka defansının ceza sahasındaki hatasını değerlendiren Mandzukic skoru eşitledi: 1-1. Bu andan sonra gol yağmuru bekleyenler yanıldı ve normal süre bu skorla sona erdi.
Uzatmaların ikinci yarısında Rebic, Schmeichel'ı geçip topu boş kaleye yuvarlayacakken, Zanka indirdi. 116'daki penaltı atışında Schmeichel, Modric'e dur deyince maç seri penaltılara kaldı. Hırvatlar iki kez avantaj yakalayıp yine Schmeichel'a tosladı. Beşinci penaltılarda Subasic, Jorgensen'in penaltısını kurtarıp 'hadi artık bitirin şu işi' dedi.
Rakitic de onu kırmadı ve Hırvatlar çeyrek finalde Rusya
'nın rakibi oldu. SCHMEICHEL'IN DİRENİŞİ YETMEDİ
Kasper Schmeichel'ın tarihi performansı, Danimarka'ya çeyrek final biletini getirmedi. Uzatmada Modric'in penaltısını kurtararak takımını ayakta tutan Schmeichel, seri penaltı atışlarında da iki kez kalesinde devleşti ancak tur gelmedi ve büyük üzüntü yaşadı.
Hırvatistan-Danimarka maçı, Dünya Kupası
tarihinde ilk dört dakikada iki takımın da gol atmayı başardığı ikinci müsabaka oldu. İlk maç 2014'te oynanan Arjantin-Nijerya karşılaşmasıydı. 5
Hırvatistan- Danimarka maçı, Dünya Kupası tarihinde seri penaltı vuruşlarında kalecilerin beş penaltı kurtardıkları ilk müsabaka oldu. - BİR GÖRÜŞ - Bülent TİMURLENK: Çalım oyunu bitti
Futbol artık telefon kulübesinde üç kişiye çalım atanların oyunu değil... Ayakları yere sağlam basanların, çok koşanların oyunu... Dört dakikada 1-1 olan oyun, 116 dakika bu skora kilitlendiyse, bu durumda Perisic'in payı büyük... Rusya gibi Danimarka da yeteneği az, ama disiplinli kadrosuyla Modric ve arkadaşlarına kafa tuttu. Turnuvanın en iyi orta sahası Modric'in kaçırdığı penaltı, 10 yıl önce bizim karşımızda olduğu gibi bir dramla sonuçlanabilirdi. Ama oğul Schmeichel'ın muhteşem performansına rağmen çeyrek final biletini aldılar. Hırvatların orta saha merkezi, turnuvanın en iyisi... Beklerini hücuma katıyorlar. Şimdi çeyrek finalde iki kanat oyuncusu Perisic ve Rebic'in Mandzukic'e top getirmesi lazım. Yol kısalırken, bir kez daha Modric'in kendi ortasına kafa vurmasını beklemesinler.