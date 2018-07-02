Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Osmanlısporlu Caner Arıcı’ya gözaltı şoku

lu ’ya gözaltı şoku

Yeni sezon hazırlıklarını kapsamında 'ya kampa gelen ’da sağ bek oyuncusu (31) otele giriş yaptıkları sırada hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan aranması olduğu için jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 15:46 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 15:47
Osmanlısporlu Caner Arıcı’ya gözaltı şoku

Gelecek sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek olan , sezon hazırlıkları için kamp yapmak üzere 'ya geldi.

Osmanlıspor teknik heyeti ve futbolcular Karacasu Beldesi'nde bir otele yerleşti. Futbolcuların otele TC Kimlik numaraları ile girişleri yapıldığı sırada, sağ bek oyuncusu hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Otel görevlileri durumu jandarmaya haber verirken jandarmanın gözaltına aldığı futbolcu Caner Arıcı ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

Üzerinde antrenman formasıyla adliyeye getirilen Arıcı kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Trafik cezası var onu ödememişim' dedi. Arıcı, ifadesinin ardından kampa geri döndü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmanlısporlu Caner Arıcı’ya gözaltı şoku
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN