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Sokratis Arsenal'de

İngiliz kulübü Arsenal, 'un savunma oyuncusu 'u kadrosuna kattı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 20:15 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 20:16
Sokratis Arsenal'de

ekiplerinden Arsenal, Yunan stoper 'u Almanya'nın takımından transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arsenal ile Borussia Dortmund, 30 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda anlaştı.

Arsenal, Sokratis'in bonservisi ve sözleşme süresine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, Londra ekibinin, Borussia Dortmund'a 20 milyon avro civarı bir ödeme yapacağını iddia etti.

Kariyerinde ülkesinin AEK, Niki Volos, İtalya'nın Genoa, Milan, Almanya'nın Werder Bremen ve Borussia Dortmund kulüplerinde oynayan Sokratis, Yunanistan Milli Takımı formasını da 79 kez giydi.

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Sokratis Arsenal'de
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