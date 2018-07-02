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'de gruplar belli oldu

'de 2018-2019 sezonunda mücadele edecek takımların yer alacağı gruplar belli oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 15:17
TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu

İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılan kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, genel sekreter yardımcısı Özcan Şepik ve maç planlama müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra kulüplerinin temsilcileri katıldı.

TFF 2. Lig'de toplam 36 takım, beyaz ve kırmızı gruplarda mücadele edecek.

Kura çekimi sonucunda gruplar şöyle oluştu:

Beyaz Grup: Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Demirspor, Bayrampaşa, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Eyüpspor, Gaziantepspor, Grandmedical Manisaspor, Gümüşhanespor, Hacettepe, İnegölspor, Kastamonuspor 1966, Keçiörengücü, Niğde Belediyespor, Sakaryaspor, Samsunspor, Sancaktepe Belediyespor, Sarıyer, UTAŞ Uşakspor

Kırmızı Grup: Bandırmaspor, BUGSAŞ Spor, Darıca Gençlerbirliği, Etimesgut Belediyespor, Fatih Karagümrük, Fethiyespor, Kahramanmaraşspor, Kırklarelispor, Konya Anadolu Selçukspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Menemen Belediyespor, Pendikspor, Sivas Belediyespor, Şanlıurfaspor, Tarsus İdmanyurdu, Tokatspor, Tuzlaspor, Zonguldak Kömürspor

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TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu
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