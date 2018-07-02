Trabzon’da tarihi karar

Trabzonspor
, dün düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul ile tüzük değişikliğini gerçekleştirdi. Trabzon KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde yapılan kongre öncesinde bazı kişiler üyeliklerinin iptal edilmesine tepki gösterip salona girmek için gerginlik çıkardı. Kongrede yeni tüzük taslağı 192 evet oyuna karşılık 23 hayır oyu ile kabul edildi.
Yeni tüzükte özellikle 84. madde çok önemli. Genel Kurul'da onaylanan bütçeyi aşma yetkisi yine Genel Kurul'un onayına bırakıldı. Buna göre; yönetim ek bütçe isterse Genel Kurul'a gitmek zorunda. Kongrede en çok tartışma yaratan madde ise başkan adaylığı için aranan 10 yıllık kulüp üyeliği şartı oldu. İtirazlar üzerine Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Seçme hakkı olan herkesin seçilme hakkı da vardır" diyerek bu maddeyi revize edince tüzük onaylandı.