Yeniden Rafael&Bernard

Beşiktaş
'ın sağ bek için listenin başına yazdığı Lang'ın M'Gladbach'la anlaşmasının ardından gözler yeniden Rafael'e çevrildi. Lyon'un 4.5 milyon Euro bonservis bedelinde ısrar ettiği 27 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş, 2.5 milyon Euro'luk teklifini, 2 milyon 750 bin Euro'ya çıkardı.
Pazarlıkların sıkı bir şekilde sürdüğü belirtildi. Oyuncunun ise siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Talisca'nın gidişi ile boşalan 10 numara mevkii için düşünülen isimler arasında yer alan Bernard
da Beşiktaş tarafından tekrar transfer listesine dahil edildi. VİDA'NIN YERİNE TAŞÇI! SHAKHTAR
Donetsk ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 6 milyon Euro garanti ücret isterken siyah-beyazlılar, 3.5 milyon Euro önerdi.
Başkan Fikret Orman
ve ekibi, 26 yaşındaki futbolcunun önerilen rakamı kabul etmesi halinde bu transfere son noktayı koymayı planlıyor. Öte yandan Everton'ın kadrosuna katmak istediği Domagoj Vida'nın yerine Beşiktaş'a şu anda boşta olan Serdar Taşçı önerildi.