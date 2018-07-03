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7/24

Giriş Tarihi: 3.7.2018
7/24 Damien Comolli
Fenerbahçe'de 13 Haziran'da göreve başlayan sportif direktör , adeta nefes almadan çalışıyor. Hiç izin yapmayan Fransız futbol adamı, bu süreçte 10 kez uçak seyahati yaptı. Comolli, ayrıca takımı yeni yeni tanıyan teknik direktör Cocu'ya da yardım ediyor. Comolli, oyuncuların sorunlarını dinliyor ve çare arıyor. İzinde olan oyuncuları arayıp durumları hakkında bilgi alıyor. Transferleri bitirmek için büyük çaba harcayan Fransız Sportif Direktör, takımın bir an önce hazır hale gelmesini istiyor.
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7/24 Damien Comolli
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