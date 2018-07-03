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'den Leyla'nın katledilişine sert tepki!

Beşiktaşlı , 18 gündür kayıp olan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 'in katledilmesine ilişkin instagram hesabından sert açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 23:32 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 02:05
Caner Erkin'den Leyla'nın katledilişine sert tepki!

, 'da kaybolan ve cinayete kurban gittiği anlaşılan minik Eylül'ün şokunu atlatamadan bu akşam da minik Leyla'dan gelen acı haberle sarsıldı. Günlerdir 'da ve tüm Türkiye'de didik didik aranan 4 yaşındaki 'in cansız bedeni kaybolduğu köyden 3 kilometre uzakta bulundu. Tüm Türkiye'yi üzen bu olay hakkında Beşiktaşlı futbolcu Instagram hesabından bir mesaj yayınladı.
Caner Erkin şu ifadeleri kullandı:

Ah be !!! Ah be çocuklar toprağa yakışamazsınız! size bunları yapan yaratıkların hepsi birden can çekişerek gebersin!! Artık yeter..bir erkek olarak, kız çocuğu bekleyen bir baba olarak, insan olarak... çok canım yandı.. söz bitti ! umutlar tükenmek üzere! Allahtan rahmet acılı aileye Sabır diliyorum Tez zaman da diliyorum

Son dakika haber: Leyla'dan acı haber geldi ! Ağrı'da kaybolan Leyla neden öldü?

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Caner Erkin'den Leyla'nın katledilişine sert tepki!
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