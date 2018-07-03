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: Efsane olmak istiyorum

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Dorukhan Toköz: Efsane olmak istiyorum
'ın yeni transferi , Slovakya kampında basının karşısına çıktı. Büyük bir takıma geldiğini ve kendini göstermek istediğini söyleyen 22 yaşındaki futbolcu, "Kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağım. Farklı mevkilerde oynayabiliyorum. Defansif orta saha ve sağ bek pozisyonlarında kendimi iyi hissediyorum. Hazırlık maçlarında hoca beni görecektir. Ligde şampiyonluk, Avrupa'da kupa alabileceğimizi düşünüyorum. Oyun stilimi Tolgay'a ve Atiba'ya çok benzetiyorum. Bu takımın efsanesi olmak isterim. 'a olan hayranlığımdan dolayı 26 numaralı formayı giymek istiyorum."
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Dorukhan Toköz: Efsane olmak istiyorum
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