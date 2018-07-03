Dorukhan Toköz: Efsane olmak istiyorum

Beşiktaş
'ın yeni transferi Dorukhan Toköz
, Slovakya kampında basının karşısına çıktı. Büyük bir takıma geldiğini ve kendini göstermek istediğini söyleyen 22 yaşındaki futbolcu, "Kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağım. Farklı mevkilerde oynayabiliyorum. Defansif orta saha ve sağ bek pozisyonlarında kendimi iyi hissediyorum. Hazırlık maçlarında hoca beni görecektir. Ligde şampiyonluk, Avrupa'da kupa alabileceğimizi düşünüyorum. Oyun stilimi Tolgay'a ve Atiba'ya çok benzetiyorum. Bu takımın efsanesi olmak isterim. İlhan Mansız
'a olan hayranlığımdan dolayı 26 numaralı formayı giymek istiyorum."