Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Dünya kupası 2018 çeyrek final eşleşmeleri! İşte Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar

2018 çeyrek final eşleşmeleri! İşte Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar

'nda çeyrek finalistler bir bir belli olmaya başladı. Milyonlarca kişinin her yıl heyecanla takip ettiği 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek finalistler ve eşleşmelerini bu başlık altında bulabileceksiniz.İşte Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar...

Giriş Tarihi: 3.7.2018 15:41 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 15:42
Dünya kupası 2018 çeyrek final eşleşmeleri! İşte Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA 'nda futbol heyecanı, bugünkü maçlardan sonra verilecek 2 günlük aranın ardından sürecek.

Saint Petersburg ve Moskova'daki iki maçla son 16 turu mücadelesi tamamlanacak Dünya Kupası'nda, 6 Temmuz Cuma günü çeyrek final karşılaşmaları başlayacak.

Çeyrek final turunun ilk maçında Nizhny Novgorod Stadı'nda saat 17.00'de Uruguay ile Fransa karşı karşıya gelecek.

Başkent Moskova'da 14 Haziran'da Rusya-Suudi Arabistan karşılaşması ile açılışı yapılan kupada 19 günde 54 maç oynandı. Bu akşamki İsveç-İsviçre ve Kolombiya-İngiltere maçlarıyla kupada son 16 turu aşaması tamamlanacak ve çeyrek finaldeki tüm eşleşmeler belli olacak.

Kupada çeyrek finalde şu ana kadar belli olan eşleşmelerin programı şöyle:

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ!

6 Temmuz Cuma:

17.00 Uruguay-Fransa (Nizhny Novgorod)

21.00 Brezilya-Belçika (Kazan Arena)

7 Temmuz Cumartesi:

21.00 Rusya-Hırvatistan (Fisht

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya kupası 2018 çeyrek final eşleşmeleri! İşte Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN