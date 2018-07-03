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Erhan Altın, ’da bir dönem teknik direktörlüğünü yaptığı ’nın sarı-kırmızılı kulüple anlaştığını açıkladı

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Emre Akbaba Galatasaray’da!
Teknik direktör Erhan Altın, Radyospor'da yayınlanan 'Anadolu Ateşi' programında 'nın 'a transferi konusunda flaş açıklamalarda bulundu. Bir dönem teknik direktörlüğünü yaptığı milli oyuncunun Galatasaray'a transfer olacağını belirten Altın, "Galatasaray gibi Beşiktaş da Emre'yi çok istiyor. Aldığım istihbarat Emre Akbaba'nın Galatasaray ile anlaştığı yönünde. Bu transfer oldu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

CAVANDA 2 MİLYON 400 BİN € GETİRDİ
Galatasaray, 2016 yazında 1 milyon 800 bin Euro bonservis ücreti karşılığı Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Luis Pedro Cavanda'yı 2 milyon 400 bin Euro'ya Standart Liege'e sattı. Cavanda, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Standart Liege adına 33 karşılaşmada 2 bin 782 dakika sahada kalmış ve bir gol atmıştı.
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Emre Akbaba Galatasaray’da!
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