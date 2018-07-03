Galatasaray son dakika transfer haberleri! Emre Akbaba Galatasaray yolunda

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ

Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Tecrübeli yönetici Abdürrahim Albayrak tarafından yönetilen transfer sürecinde birçok yıldız isim Galatasaray'a öneriliyor. Mısırlı Trezeguet için artık son pazarlıklar yapılırken başarılı sol açık önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyecek. Öte yandan Eray İşcan, Yasin Öztekin, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Hakan Balta, Carrasco gibi isimlerin sözleşmeleri sona erdi ve bu isimler Galatasaray'dan ayrıldı.

EMRE AKBABA GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Fatih Terim'in ısrarla istediği Emre Akbaba konusunda son dakika gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Emre Akbaba ile ilgili flaş bir iddia geldi.

Alanyaspor'un eski teknik direktörü Erhan Altın, genç yıldızın Galatasaray'la anlaştığını açıkladı. Radyospor'a konuşan Altın, "Emre Akbaba ile görüşmem olmadı. Kendisi şu anda tatilde. Galatasaray gibi Beşiktaş da Emre'yi çok istiyor. Aldığım istihbarat Emre Akbaba'nın Galatasaray ile anlaştığı yönünde. Bu transfer oldu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Emre Akbaba için sarı-kırmızılı takımın, Alanyaspor'a bir miktar para ile takas olarak bir ya da iki oyuncu vereceği ileri sürüldü.