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son dakika haberleri! Galatasaray yolunda

Sezonu yönetiminde şampiyon olarak noktalayan 'da son dakika çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'i kadrosuna katan Galatasaray; geçen sezonun devre arasında Inter'den kiralanan Japon sol bek Nagatomo'nun da bonservisini aldı. Ayrıca tecrübeli defansif orta saha Ryan Donk ile de sözleşme uzatıldı. Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise Cavanda'nın 2.4 milyon € bedelle Standard Liege'e satıldığı bildirildi. Emra Akbaba konusunda da dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor... İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 3.7.2018 11:09
Galatasaray son dakika transfer haberleri! Emre Akbaba Galatasaray yolunda

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ

'da harekatı devam ediyor. Tecrübeli yönetici Abdürrahim Albayrak tarafından yönetilen transfer sürecinde birçok yıldız isim Galatasaray'a öneriliyor. Mısırlı için artık son pazarlıklar yapılırken başarılı sol açık önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyecek. Öte yandan Eray İşcan, Yasin Öztekin, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Hakan Balta, Carrasco gibi isimlerin sözleşmeleri sona erdi ve bu isimler Galatasaray'dan ayrıldı.

EMRE AKBABA GALATASARAY'A MI GELİYOR?

'in ısrarla istediği konusunda son dakika gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Emre Akbaba ile ilgili flaş bir iddia geldi.

Alanyaspor'un eski teknik direktörü Erhan Altın, genç yıldızın Galatasaray'la anlaştığını açıkladı. Radyospor'a konuşan Altın, "Emre Akbaba ile görüşmem olmadı. Kendisi şu anda tatilde. Galatasaray gibi Beşiktaş da Emre'yi çok istiyor. Aldığım istihbarat Emre Akbaba'nın Galatasaray ile anlaştığı yönünde. Bu transfer oldu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Emre Akbaba için sarı-kırmızılı takımın, Alanyaspor'a bir miktar para ile takas olarak bir ya da iki oyuncu vereceği ileri sürüldü.

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Galatasaray son dakika transfer haberleri! Emre Akbaba Galatasaray yolunda
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