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, tarihinde penaltılarda ilk kez güldü

'nda daha önce üç kez penaltılarla elenen , tarihinde ilk kez penaltı atışları sonucunda galip gelen taraf oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 00:37
İngiltere, Dünya Kupası tarihinde penaltılarda ilk kez güldü

Milli Takımı, 'nda ilk kez penaltı atışlarına giden bir maçtan galibiyetle ayrıldı.

Dünya Kupası'nı bir kez müzesine götüren ancak organizasyon tarihinde penaltılarda başarılı olamayan İngiltere, şanssızlığını Kolombiya karşısında yendi.

2018 Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Kolombiya'ya penaltı atışlarında 4-3 üstünlük kuran İngiltere, adını çeyrek finale yazdırdı.

Dünya Kupası tarihinde daha önce üç maçı penaltılara giden İngiltere, tamamında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

1990 Dünya Kupası'nda yarı finalde Almanya ile karşılaşan İngiltere, 1-1 berabere biten maçı penaltılarda 4-3 kaybetti.

1998'de son 16 turunda 2-2 biten maçın sonucunda Arjantin'e penaltılarla 4-3 mağlup olan İngilizler, son olarak da 2006 Almanya'da çeyrek finalde 0-0 berabere biten Portekiz karşılaşmasında da penaltılarla sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

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İngiltere, Dünya Kupası tarihinde penaltılarda ilk kez güldü
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