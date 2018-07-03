Kaybetmeyi hiç sevmem

Fenerbahçe
'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübe gelmeden önce Guus Hiddink ve Dirk Kuyt ile konuştuğunu söyleyen Hollandalı çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:
Bizim amacımız içimizde harika bir ortam oluşturmak. Bu takımı temsil ediyor olmaktan, bu formayı giyiyor olmaktan gurur duymalıyız. Bir aile ortamı oluşturmalıyız.
Benim felsefem, topa sahip olan yaratıcı bir takım oluşturmaktır. Oyunu domine eden, doğru kombinasyonları oyuna yansıtan, oyun kuran ve yaratıcılığı sahada gösteren bir takım olmalıyız. TÜRKİYE LİGİNİ TANIMIYORUM
Biz maç kazanmak ve iyi skorlar almak zorundayız. Hiçbir şeyde kaybetmeyi sevmem. Takımımız da böyle oynamalı.
Maçın son saniyesine kadar en iyi skoru alabilmek için elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız.
Türkiye ligini, Hollanda Ligi
kadar iyi tanımıyorum. Ancak şu anda çok fazla maç izliyoruz. Türkiye ligiyle ilgili en iyi fotoğrafı şu anda oluşturmak zorundayım.
Sayın Comolli ve Sayın Başkan ile transfer için çok çalışıyoruz. Aceleci olmadan doğru kararları vermeliyiz. Hangi oyunculara ihtiyacımız var analiz ediyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklama yapacağız.