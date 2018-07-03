Marcin Kaminski Trabzonspor'a gelmek istiyor

Trabzonspor
'da stoper transfer görüşmeleri yoğun şekilde sürüyor. Karadeniz ekibi, Bakary Kone için Malaga'dan, Ermin Bicakcic için ise oyuncunun kendisinden ve Hoffenheim'dan haber bekliyor. Kone'yi ikna eden bordo-mavililer, Malaga'dan oyuncuyu kiralık almak isterken; Bicakcic ise kendisine birçok teklifin geldiğini ve süreye ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Bu arada bordo-mavili takımın alternatif stoperleri arasındaki Stuttgartlı Marcin Kaminski
'nin Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği öğrenildi. Alman kulübü ise makul bir teklif karşılığında oyuncuyu bırakabileceğini bildirdi.