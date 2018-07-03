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'a gelmek istiyor

Polonyalı stoper 'a yeşil ışık yaktı. 26 yaşındaki oyuncunun Trabzon'u istemesi nedeniyle kulübü Stuttgart makul bir ücrete Kaminski'yi bırakacak

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018
Marcin Kaminski Trabzonspor'a gelmek istiyor
'da stoper transfer görüşmeleri yoğun şekilde sürüyor. Karadeniz ekibi, Bakary Kone için Malaga'dan, Ermin Bicakcic için ise oyuncunun kendisinden ve Hoffenheim'dan haber bekliyor. Kone'yi ikna eden bordo-mavililer, Malaga'dan oyuncuyu kiralık almak isterken; Bicakcic ise kendisine birçok teklifin geldiğini ve süreye ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Bu arada bordo-mavili takımın alternatif stoperleri arasındaki Stuttgartlı 'nin Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği öğrenildi. Alman kulübü ise makul bir teklif karşılığında oyuncuyu bırakabileceğini bildirdi.
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Marcin Kaminski Trabzonspor'a gelmek istiyor
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