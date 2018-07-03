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’nin sakatlığı psikolojik

Tudor'un prensi 'nin sonu, Kadıköy'deki mutlak golü kaçırmasıyla başladı. Önce tribünle arası açıldı, sonra "Sakatım" diyerek idmanlara çıkmadı. Tolga Ciğerci yeni sezon hazırlıklarında da sakatlığını bahane edince, nezdinde de kredisi bitti

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018
Tolga Ciğerci’nin sakatlığı psikolojik
resmi sitesinden her gün, "Sağ ayak başparmağındaki ağrılarının devam ettiğini öne sürerek idmana katılmadı" açıklamasını yaparken, kendi ipini kendi çekti. İşte geçen sezon başlayan olayların perde arkası: Dinamizmiyle Tudor'un prensi olan Tolga, pas oyunundaki başarısızlığı yüzünden 'in gözüne giremedi. Terim, Tolga'ya maçların ikinci yarısında şans verdi. 17 Mart'ta Kadıköy'de oynanan F.Bahçe derbisinde sonradan oyuna giren Tolga, kaçırdığı golle takımını galibiyetten etti. Taraftarın büyük tepki gösterdiği Tolga "Sakatım" diyerek antrenmanlara çıkmamaya başladı.



İŞTE ÇÖKÜŞÜ GETİREN O AN!
17 Mart'ta oynanan Fenerbahçe derbisinin son anlarında Tolga Ciğerci'nin ayağına Galatasaray'ın Kadıköy kâbusuna son verme şansı gelmiş ancak gurbetçi futbolcu çok etkisiz bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı Volkan Demirel'e teslim etmişti.

KAMPA GÖTÜRÜLMESİ BEKLENMİYOR
G.Saray, 18 Nisan'da Akhisar'a 2-0 yenilip kupaya veda ederken 54 dakika sahada kalan Tolga yuhalandı. 3 gün sonraki Alanya deplasmanına yine ağrılarını gerekçe göstererek gitmeyen Tolga hem sağlık heyetini hem de teknik heyeti inandıramadı. 400 bin Euro kazandığı Hertha Berlin'den G.Saray'a 2 milyon Euro'ya imza atan Tolga "Küstüm oynamıyorum" demeye yeni sezon hazırlıklarında da devam etti. Sabrı taşan Terim'in Tolga'yı İsviçre kampına da götürmesi beklenmiyor.
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Tolga Ciğerci’nin sakatlığı psikolojik
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