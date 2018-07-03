Tolga Ciğerci’nin sakatlığı psikolojik

Galatasaray
resmi sitesinden her gün, "Sağ ayak başparmağındaki ağrılarının devam ettiğini öne sürerek idmana katılmadı"
açıklamasını yaparken, Tolga Ciğerci
kendi ipini kendi çekti. İşte geçen sezon başlayan olayların perde arkası: Dinamizmiyle Tudor'un prensi olan Tolga, pas oyunundaki başarısızlığı yüzünden Fatih Terim
'in gözüne giremedi. Terim, Tolga'ya maçların ikinci yarısında şans verdi. 17 Mart'ta Kadıköy'de oynanan F.Bahçe derbisinde sonradan oyuna giren Tolga, kaçırdığı golle takımını galibiyetten etti.
Taraftarın büyük tepki gösterdiği Tolga "Sakatım" diyerek antrenmanlara çıkmamaya başladı. İŞTE ÇÖKÜŞÜ GETİREN O AN!
17 Mart'ta oynanan Fenerbahçe derbisinin son anlarında Tolga Ciğerci'nin ayağına Galatasaray'ın Kadıköy kâbusuna son verme şansı gelmiş ancak gurbetçi futbolcu çok etkisiz bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı Volkan Demirel'e teslim etmişti. KAMPA GÖTÜRÜLMESİ BEKLENMİYOR
G.Saray, 18 Nisan'da Akhisar'a 2-0 yenilip kupaya veda ederken 54 dakika sahada kalan Tolga yuhalandı. 3 gün sonraki Alanya deplasmanına yine ağrılarını gerekçe göstererek gitmeyen Tolga hem sağlık heyetini hem de teknik heyeti inandıramadı.
400 bin Euro kazandığı Hertha Berlin'den G.Saray'a 2 milyon Euro'ya imza atan Tolga "Küstüm oynamıyorum" demeye yeni sezon hazırlıklarında da devam etti. Sabrı taşan Terim'in Tolga'yı İsviçre kampına da götürmesi beklenmiyor.