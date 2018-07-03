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'dan 3 Temmuz açıklaması

Kulübü, 2010-2011 sezonunun ardından yaşanan 3 Temmuz sürecine ilişkin, "Adalet Arayışında Yedi Yıl ve Futbolun Uzun Uykusu" başlıklı mesaj yayımladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 11:48
Trabzonspor'dan 3 Temmuz açıklaması

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 3 Temmuz. Çalınan bir şampiyonluğun uzun öyküsü. Duran kalplerin, kırılan hayallerin, gasp edilen sevinçlerin, gelmeyen adaletin yedinci yılı ancak dinmeyecek umudun, direnecek çocukların, adalet nöbetlerinin ve hak arayışlarının da. Yedinci şampiyonluğumuzun ardından geçen yedi yılda 'şimdilik' değişen bir şey yok ama bizler biliyoruz ki her hak er ya da geç sahibini bulur. Yıllar geçse de günü gelir, o hak, büker kılıç kalkanı ve yapanlar verir hesabını. Biliyoruz ki yine öyle olacak. Yine öyle olacak."

Mesajda, 2010-2011 sezonunda 'da mücadele eden bazı futbolcuların fotoğraflarına yer verildi.

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Trabzonspor'dan 3 Temmuz açıklaması
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