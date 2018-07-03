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Yeni golcü sen misin?

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Yeni golcü sen misin?
Saçlarını kırmızıya boyatarak Slovakya kampının en dikkat çeken ismi olan , hocasının da diline düştü. Teknik direktör , antrenmanda oyuncusunun yanına kadar giderek, "Yeni golcü sen misin?" diye takıldı. "Evet" karşılığını veren Hollandalı yıldız, Güneş ile aralarında geçen bu diyaloğu sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.



BAŞKAN İLE ZİRVE
uzun yıllar sonra ilk kez bir kampı yöneticisiz olarak geçiriyor. Geçtiğimiz sezonların aksine bu yıl hiçbir siyah-beyazlı yönetici sezon öncesi kampına gelmedi. Siyah-beyazlı Kulübün Başkanı 'ın ise yarın Slovakya'ya giderek teknik direktör Şenol Güneş'ten takımın durumu hakkında bilgi alacağı ve transfer çalışmalarını anlatacağı öğrenildi.
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