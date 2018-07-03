Saçlarını kırmızıya boyatarak Slovakya kampının en dikkat çeken ismi olan Ryan Babel
, hocasının da diline düştü. Teknik direktör Şenol Güneş
, antrenmanda oyuncusunun yanına kadar giderek, "Yeni golcü sen misin?" diye takıldı. "Evet" karşılığını veren Hollandalı yıldız, Güneş ile aralarında geçen bu diyaloğu sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. BAŞKAN İLE ZİRVE Beşiktaş
uzun yıllar sonra ilk kez bir kampı yöneticisiz olarak geçiriyor. Geçtiğimiz sezonların aksine bu yıl hiçbir siyah-beyazlı yönetici sezon öncesi kampına gelmedi. Siyah-beyazlı Kulübün Başkanı Fikret Orman
'ın ise yarın Slovakya'ya giderek teknik direktör Şenol Güneş'ten takımın durumu hakkında bilgi alacağı ve transfer çalışmalarını anlatacağı öğrenildi.