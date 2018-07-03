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birkaç daha yapacak

Spor Toto Süper Lig takımlarından 'un teknik direktörü , "Düşündüğümüz birkaç daha var. Transfer komitemiz görüşmelerini sürdürüyor. Onların da Topuk Yaylası'ndaki kampa dahil olmasını umut ediyorum." dedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 12:04
Yeni Malatyaspor birkaç transfer daha yapacak

Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde günde çift antrenmanla sürdüğünü ifade etti.

Antrenmanlara 25 Haziran'da 'da başladıklarını anlatan Bulut, orada 5 gün çalıştıktan sonra bir gün izin yaptıklarını, Bolu'da 10 günlük bir kamp süreci olacağını aktardı.

Bulut, takımın eksik olduğunu belirterek, "Şu anda takımda 20 kişi var ve birkaç futbolcumuz daha gelecek. Onlar da geldiğinde tam kadro devam edeceğiz çalışmalara. Çalışmalarımız iyi bir şekilde devam ediyor. Daha çok kondisyon ağırlıklı antrenman oluyor." ifadelerini kullandı.

Bolu kampından sonra Düzce'nin Topuk Yaylası'nda bulunan tesiste kampa gireceklerine değinen Bulut, şöyle devam etti:

"Orada teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yapacağız. Bolu kampında ayrıca 6 ve 10 Temmuz'da 2 hazırlık maçı yapacağız, Rumen takımlarına karşı. Daha çok 45'er dakika takımımızı oynatmak istiyoruz. Takımlar 90 dakika oynayacak seviyeye ilk zamanlarda gelmiyor. Ondan sonra süre artacak."

Bulut, 2 yaptıklarını hatırlatarak, "İki transfer ile kalmayacağız. Düşündüğümüz birkaç transfer daha var. Transfer komitemiz görüşmelerini sürdürüyor. Onların da Topuk Yaylası'ndaki kampa dahil olmasını umut ediyorum." şeklinde konuştu.

Teknik direktör , transferlerin Dünya Kupası'ndan sonra biraz daha hızlanacağını düşündüğünü söyledi.

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Yeni Malatyaspor birkaç transfer daha yapacak
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