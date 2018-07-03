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Yunan stoper Sokratis, ’da

’da forma giyen Yunan stoper , İngiliz ekibi ’a oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 11:40
Yunan stoper Sokratis, Arsenal’da

, yeni sezon hazırlıklarına lerle devam ediyor.

Ada ekibinden yapılan açıklamada, 'da forma giyen Yunan futbolcu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Arsenal'den Sokratis'in transferinde ödenecek bedel hakkında bilgi paylaşılmazken, İngiliz basını ise deneyimli futbolcu için yaklaşık 20 Milyon Euro verileceğini yazdı.

Yunan savunma oyuncusu, daha önce ülkesi Yunanistan, İtalya ve Almanya'da forma giyerken, 79 kez de milli takım formasını terletti.

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Yunan stoper Sokratis, Arsenal’da
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