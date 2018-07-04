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'da yeni başkan oldu

Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda yeni başkan iş adamı oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 15:33
Adana Demirspor'da yeni başkan Murat Sancak oldu

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda çoğunluğa bakılmaksızın yapılan genel kurulda divan başkanlığına Cahit Sınmaz getirilirken, üyeliklere ise Yüksel Yavuz, Ramazan Çimen, Ercan Kurgun ve Mehmet Gazioğlu seçildi.

İki adaydan Tekin Yıldız hakkından feragat ederken seçime tek listeyle gidildi.

Kulübü Başkanlığına getirilen 'ın yönetim kurulunda Şerif Güler, Süleyman Bilici, Remzi Kar, Savaş Çokduygulu, Levent Özveren, Tarkan Kulak, İmam Gazali Hıradağı, Şentürk Çalık, İsmail Tanrıverdi, Tekin Taylancı yer aldı.

Denetim Kurulu Başkanlığına Kazım Bozan, üyeliklere ise Casim Korkmaz ve Nuri Özbakır getirildi.

'VERDİĞİM HER KURUŞU KULÜBE BAĞIŞLAYACAĞIM'

Murat Sancak, seçim sonrası yaptığı konuşmada, 15 gün önce kendisine teklif geldiğini belirterek, "Herkes taşın altına elini sokmalı. Şu an için 37 milyon lira borç gözüküyor. Hesaplara bakacağız ne kadar çıkacak göreceğiz. Ben verdiğim her kuruşu kulübe bağış olarak kayıt yapacağım. Bundan sonra gelenler de kusura bakmasınlar verdiklerini geri almasınlar. Bu kulüp kurumsallaşmalı. Buraya bir genel müdür atayacağız. Bir tane futbolcu kalmış. Acilen antrenör bulacağız, arkasından transferleri yapıp takımı kampa göndereceğiz. Bu yıl şampiyonluk sözü veremem. Kısmet olursa olur. Ancak, ben Murat Sancak olarak 1. Lig'de sürekli kalan bir kulübün başkanı olmak da istemem. Ayrıca bana olan desteğin azaldığını görürsem de bir dakika durmam istifa eder giderim" dedi.

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Adana Demirspor'da yeni başkan Murat Sancak oldu
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