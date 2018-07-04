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'ya İspanya'dan teklif var

ekibi , 'ın İspanyol oyuncusu 'ya kiralama teklifinde bulundu.

Giriş Tarihi: 3.7.2018 22:35 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 05:50
Alvaro Negredo'ya İspanya'dan teklif var

ekibi 'ın İspanyol oyuncusu 'ya İspanyol ekibi kiralama teklifinde bulundu. A Spor'un haberine göre İspanyol ekibi Beşiktaş'a, Negredo'nun 4 milyon 350 bin Avro tutarındaki maaşının 2 milyon Avro'sunu ödemeyi teklif etti.

Negredo, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlık çalışmalarına, teknik direktör 'in talimatıyla dahil edilmemişti. Deneyimli çalıştırıcı Negredo için, "Negredo seneye bizimle olmayacak. Dün geldi tesislere. İdmana çıkmana gerek yok dedim. Negredo'nun olmayacağını söyleyebilirim. Bir santrafor almayı planladıktan sonra, Negredo'yu tutmanın doğru olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

2017 yazında İspanyol ekibi Valencia'dan 2.5 milyon Avro karşılığında transfer edilen Negredo, 2017-18 sezonunda Beşiktaş'la çıktığı 41 resmi maçta 15 gol atıp 9 da asist yaptı.

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Alvaro Negredo'ya İspanya'dan teklif var
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