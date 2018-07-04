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'un istediği , 'ya gidiyor

'un listesindeki , 'nın 3 yıllık transfer teklifine olumlu bakıyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 11:35
Bursaspor'un istediği Abel Hernandez, CSKA Moskova'ya gidiyor

'un listesinde yer alan , Rusya'ya gidiyor. Geçtiğimiz sezonu İngiltere'de Hull City takımıyla geçirmesinin ardından sözleşmesinin sona ermesiyle bonservisini eline alan Uruguaylı golcünün, Rus ekiplerinden ile temas halinde olduğu öğrenildi.

MENAJERİ DE DOĞRULADI

Rus basınında çıkan haberlere göre CSKA Moskova'nın Uruguaylı golcüye 3 yıllık bir sözleşme teklif etti ve her bir yıl için de 3 milyon Euro önerdi. Abel Hernandez ise bu teklife olumlu bakarken, menajeri de yaptığı açıklamayla CSKA Moskova'nın teklifinin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Transferde küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından Abel Hernandez'in CSKA Moskova'ya imza atması bekleniyor.

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Bursaspor'un istediği Abel Hernandez, CSKA Moskova'ya gidiyor
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