Çaykur Rizespor'da Ribeiro imzaya yakın

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor hücum hattını Portekiz'den yapacağı takviye ile güçlendiriyor. Sporting Lizbon takımda forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Ribeiro ile her konuda anlaşma sağlayan yeşil-mavililer, oyuncuya resmi imzayı attırmaya hazırlanıyor. Ruben Ribeiro'nun önümüzdeki günlerde takımla birlikte antrenmanlara katılması bekleniliyor.

Sağ kanat ve forvet arkasında oynayabilen Ruben Ribeiro geçen sezon Sporting Lizbon forması ile tüm kulvarlarda 41 maça çıkarken 4 gol 6 asist yaptı. Geçen sezon UEFA Avrupa ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid'e 2-0 kaybettikleri maçın ardından kulüp başkanı Ribeiro ile birlikte 19 futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Sporting Lizbonlu taraftarlarla da sorun yaşayan Ribeiro sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

Bonservisi elinde olan oyuncu ile geçen sezon Başakşehir de temas kurmuş anlaşma sağlayamamıştı.