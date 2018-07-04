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'da Ribeiro imzaya yakın

geçen sezon Portekiz ekibi 'da forma giyen 30 yaşındaki ile anlaşma sağladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 12:45
Çaykur Rizespor'da Ribeiro imzaya yakın

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden hücum hattını Portekiz'den yapacağı takviye ile güçlendiriyor. takımda forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu ile her konuda anlaşma sağlayan yeşil-mavililer, oyuncuya resmi imzayı attırmaya hazırlanıyor. Ruben Ribeiro'nun önümüzdeki günlerde takımla birlikte antrenmanlara katılması bekleniliyor.

Sağ kanat ve forvet arkasında oynayabilen Ruben Ribeiro geçen sezon Sporting Lizbon forması ile tüm kulvarlarda 41 maça çıkarken 4 gol 6 asist yaptı. Geçen sezon UEFA Avrupa ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid'e 2-0 kaybettikleri maçın ardından kulüp başkanı Ribeiro ile birlikte 19 futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Sporting Lizbonlu taraftarlarla da sorun yaşayan Ribeiro sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

Bonservisi elinde olan oyuncu ile geçen sezon Başakşehir de temas kurmuş anlaşma sağlayamamıştı.

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Çaykur Rizespor'da Ribeiro imzaya yakın
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