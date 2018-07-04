Fenerbahçe'de kombine çılgınlığı

Sarı-lacivertli taraftarlar dün genel satışına başlanan kombinelere hücum etti. 5 bin kombinenin satışa sunulduğu Ülker Stadyumu'nun önünde gece yarısından itibaren uzun kuyruklar oluşturan Fenerbahçe
liler, kombine biletleri kısa sürede bitirdi. Daha önce yenileme ve kongre üyelerine öncelikli satışta 31 bin kombine sahibini bulurken, geriye Öğrenci Tribünü için satışa çıkacak 3 bin 97 kombine kaldı. Onların da satılmasıyla birlikte 39 bin kombine tamamen tükenmiş olacak.
Bir gece önceden kombine sırasına giren F.Bahçeli taraftarlar, vakit geçirmek için okey oynadılar. FENERBAHÇE'DEN 3 TEMMUZ AÇIKLAMASI
Fenerbahçe, 3 Temmuz'un 7. yıl dönümünde resmi sitesinden bir açıklama yaptı. İşte o açıklama: "Türkiye Cumhuriyeti ve spor tarihimizin en alçak kumpaslarından biri olan, 3 Temmuz Şike Kumpası'nın üzerinden tam 7 yıl geçti. Eski yöneticilerimizin özgürlüklerinin gaspıyla başlayan, sonrasında kulübümüze maddi-manevi sayısız hasar veren bu süreç içerisinde, Fenerbahçe'nin en önemli gücü, dünyanın en güzel taraftarının canı pahasına ortaya koymuş olduğu özgürlük mücadelesi oldu. Fenerbahçe'sine sahip çıkan binlerce Fenerbahçeli, yıllarca gözyaşı döktü, üzüldü, ancak avazı çıktığı kadar bağırmaktan da geri durmadı 'Fenerbahçe YIKILMAZ' diye… Ancak Fenerbahçeli, kendisine yaşatılan zulmü hiçbir şekilde unutmamıştır ve unutmayacaktır. Camiamızın, 3 Temmuz ile ilgili tüm beklentilerinin sonuna dek farkındayız ve Fenerbahçe'nin gasp edilen hakları, maddi kayıpların telafisi için tüm hukuki hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kumpasın 7.yılında, Fenerbahçe'ye kast eden tüm şahıs ve kurumlardan hesap sorulacağını yineliyoruz."