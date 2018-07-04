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'den flaş "borç" açıklaması

Kulübü; resmi internet sitesinden, futbolculara 15.2 milyon Euro (81.611.964-TL) tutarında vadesi geçmiş borç ödemesi yapıldığını açıkladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 18:36 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 18:37
Fenerbahçe'den flaş borç açıklaması

Kulübü, şu an itibariyle hiçbir futbolcusuna vadesi geçmiş borcu bulunmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan konuyla ilgili bilgilendirme açıklaması şöyle;

"Basın ve kamuoyunda bugün ortaya çıkan bazı haberler üzerine, bir açıklama yapma ve bazı düzeltmeler gerçekleştirme ihtiyacımız doğmuştur.
Yönetimimiz, 3 Haziran 2018 tarihinde, seçimli olağan genel kurulumuz ile göreve geldiği gün, kulübümüzün futbolcularımıza vadesi geçmiş 15.2 milyon Euro (81.611.964 TL) tutarında borcu bulunmaktaydı.

Yaptığımız incelemeler sonucunda, bu borçların ağırlıklı olarak 2018 yılının Mart ayından itibaren oluşmaya başladığı tespit edilmiştir.

Yönetimimiz göreve başladıktan sonra, kulübümüzün futbolcularımıza olan vadesi geçmiş tüm borçları ödenmiştir.

Şu an itibariyle, kulübümüzün hiçbir futbolcumuza vadesi geçmiş borcu bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Fenerbahçe'den flaş "borç" açıklaması
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