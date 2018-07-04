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'dan transferde harekatı

ekiplerinden , son olarak Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Porto'da forma giyen Meksikalı stoper 'in transferi için Meksikalı oyuncuyla temasa geçti.

Giriş Tarihi: 4.7.2018 21:40 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 21:51
Galatasaray'dan transferde Diego Reyes harekatı

'in son şampiyonu , gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. A Spor'un haberine göre sarı kırmızılı bu doğrultuda Meksikalı stoper ile temasa geçti.

2012'nin Aralık ayında Porto tarafından Meksika Futbol Ligi ekibi Club America'dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Reyes, Portekiz ekibinde geçirdiği ilk üç sezonunda düzenli olarak forma şansı bulamaması üzerine ilk olarak 2016'da ardından 2017'de 'a kiralık olarak gönderildi.

30 Haziran 2017 tarihinde Espanyol ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve Porto'ya geri dönen Reyes'in, 1 Temmuz 2018 tarihi itibaiyle Porto ile olan sözleşmesi sona erdi ve bonservisini eline aldı.

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Galatasaray'dan transferde Diego Reyes harekatı
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