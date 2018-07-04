Galatasaray'dan transferde Diego Reyes harekatı

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. A Spor'un haberine göre sarı kırmızılı bu doğrultuda Meksikalı stoper Diego Reyes ile temasa geçti.

2012'nin Aralık ayında Porto tarafından Meksika Futbol Ligi ekibi Club America'dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Reyes, Portekiz ekibinde geçirdiği ilk üç sezonunda düzenli olarak forma şansı bulamaması üzerine ilk olarak 2016'da Real Sociedad ardından 2017'de Espanyol'a kiralık olarak gönderildi.

30 Haziran 2017 tarihinde Espanyol ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve Porto'ya geri dönen Reyes'in, 1 Temmuz 2018 tarihi itibaiyle Porto ile olan sözleşmesi sona erdi ve bonservisini eline aldı.