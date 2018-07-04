Gürcan Bilgiç: UEFA, Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak.

UEFA'NIN SINIRLANDIRMASI KALKABİLİR

Aziz Yıldırım seçime yaklaşılan günlerde kulübe cebinden 30 milyon dolar verdiğini söyledi. 20 yıllık başkanlık süresi içinde bu rakamı harcarken, Ali Koç birinci ayı dolduğunda 50 milyon doları kulübün kasasına koymuştu bile. Sermaye artırımından bahsediyoruz. Kulübün hakkına düşen 250 milyon lirayı yeni yönetim "geri almamak üzere" derneğe hibe etti. Bunu borsaya iliştirdi ve şimdi hisse sahiplerinin katkısıyla birlikte 313 milyon liralık para girişini, Futbol AŞ'ye sağlayacaklar. Transfer sınırlamasını kaldırmak için buldukları bir formüldü bu. Para kasaya girince, UEFA'nın sınırlamalarda geri çekilmesi, "7 milyon Euro ve sattığın kadar" kararından vazgeçmesi bekleniyor.