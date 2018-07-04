Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Real Madrid, Kylian Mbappe’yi yalanladı

, ’yi yalanladı

İspanyol devi , Fransız ekibi ’de forma giyen yıldız futbolcu ile ilgili girişiminde bulunmadıklarını açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 15:47
Real Madrid, Kylian Mbappe’yi yalanladı

forması giyen Fransız futbolcu için Fransa basınında müthiş bir iddia ortaya atılmıştı.

Buna göre İspanyol ekibi , Mbappe'yi etmek için bonservis olarak 272 milyon Euro ödeyecekti. Madrid temsilcisi konuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaptı ve bu haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada Mbappe için transfer girişiminde bulunulmadığı belirtildi.

Fransa Milli Takımı ile Rusya'daki FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden genç futbolcu, 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid, Kylian Mbappe’yi yalanladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN