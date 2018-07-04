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8 milyon Euro'ya 'e gidiyor

, 'in ardından 'yı da Uzakdoğu'ya gönderiyor. Portekizli yıldız i adı gizli tutulan bir Çin kulübüyle anlaşan siyah-beyazlı ekip, bu den TL bazında 43.5 milyon kazanacak. 35 yaşındaki futbolcu da 2 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 6 milyon Euro alacak

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018
Ricardo Quaresma 8 milyon Euro'ya Çin'e gidiyor
, menajer aracılığı ile bir kulübüyle yürüttüğü pazarlığını tamamladı. Taraflar yapılan görüşmeler sonrasında 8 milyon Euro (Yaklaşık 43.5 milyon TL) karşılığında anlaşmaya vardı. Portekizli yıldızın da 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve sezon başına 6 milyon Euro garanti ücret alacağı belirtildi. Siyah-beyazlı formayla iki farklı dönemde oynayıp, taraftarın sevgilisi olan Quaresma'nın inin kısa bir süre içinde resmiyet kazanacağı belirtildi. Daha önce de 4.5 milyon Euro'ya Tosic'i Guangzhou'ya 4.5 milyon Euro (Yaklaşık 25 milyon TL) karşılığında gönderen Beşiktaş'ın iki oyuncudan kasasına giren para 68.5 milyon TL'ye ulaşacak.
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Ricardo Quaresma 8 milyon Euro'ya Çin'e gidiyor
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