Ricardo Quaresma 8 milyon Euro'ya Çin'e gidiyor

Beşiktaş
, menajer Ahmet Bulut
aracılığı ile bir Çin
kulübüyle yürüttüğü Ricardo Quaresma
pazarlığını tamamladı. Taraflar yapılan görüşmeler sonrasında 8 milyon Euro (Yaklaşık 43.5 milyon TL) karşılığında anlaşmaya vardı. Portekizli yıldızın da 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve sezon başına 6 milyon Euro garanti ücret alacağı belirtildi. Siyah-beyazlı formayla iki farklı dönemde oynayıp, taraftarın sevgilisi olan Quaresma'nın transfer
inin kısa bir süre içinde resmiyet kazanacağı belirtildi. Daha önce de 4.5 milyon Euro'ya Tosic'i Guangzhou'ya 4.5 milyon Euro (Yaklaşık 25 milyon TL) karşılığında gönderen Beşiktaş'ın iki oyuncudan kasasına giren para 68.5 milyon TL'ye ulaşacak.