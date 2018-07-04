Ronaldo'nun yeni takımı belli oluyor! Tarihe geçecek...
Real Madrid'den ayrılması gündeme gelen Cristiano Ronaldo'nun adı Juventus ile anılıyor. İddialar doğruysa, Ronaldo'nun Juventus'un teklifini kabul etmesi halinde futbol tarihine geçecek bir para kazanması gündemde...
Giriş Tarihi: 4.7.2018 10:21Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 10:24
Şampiyonlar Ligi'nde zirveye ulaşan ancak ligde beklenin altında kalan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın takımdan ayrılmasının ardından bir yıldız ile yollar daha ayrılmak üzere...