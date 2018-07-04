Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ronaldo'nun yeni takımı belli oluyor! Tarihe geçecek...

'nun yeni takımı belli oluyor! Tarihe geçecek...

'den ayrılması gündeme gelen Cristiano 'nun adı ile anılıyor. İddialar doğruysa, Ronaldo'nun Juventus'un teklifini kabul etmesi halinde futbol tarihine geçecek bir para kazanması gündemde...

Giriş Tarihi: 4.7.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 10:24
Ronaldo'nun yeni takımı belli oluyor! Tarihe geçecek...

Şampiyonlar Ligi'nde zirveye ulaşan ancak ligde beklenin altında kalan 'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın takımdan ayrılmasının ardından bir yıldız ile yollar daha ayrılmak üzere...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ronaldo'nun yeni takımı belli oluyor! Tarihe geçecek...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN