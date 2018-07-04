Xherdan Shaqiri'nin kramponları dikkat çekti!

Dünya Kupası son 16 turunda İsveç'e 1-0 yenilerek elenen İsviçre'de günün adamı etkisiz futbolu ile Xherdan Shaqiri oldu. Yıldız futbolcu kendisinden beklenen futbolu oynayamadı ancak kramponları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sırbistan maçında attığı golden sonra yaptığı 'Arnavut Kartalı' hareketi nedeniyle ceza alan Shaqiri'nin, İsviçre Milli Takımı forması giyse de kökleri Arnavutluk ve Kosova'ya dayanıyor. Futbolcu da kramponlarının bir tanesine İsviçre diğerini ise Kosova bayrağını ekleterek köklerine ve ülkesine selam gönderiyor.

İsveç maçına da bu özel kramponları ile çıkan Shaqiri, yenilgiye engel olamadığı için üzgün olduğunu söyledi.