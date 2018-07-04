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'nin kramponları dikkat çekti!

'nin yıldızı , yenilgisinin ardından dikkatleri üzerine çeken isim oldu. Shaqiri'nin bayraklı kramponları sosyal medyada paylaşılırken neden böyle bir krampon giydiği ise merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 4.7.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 09:51
Xherdan Shaqiri'nin kramponları dikkat çekti!

son 16 turunda 'e 1-0 yenilerek elenen 'de günün adamı etkisiz futbolu ile oldu. Yıldız futbolcu kendisinden beklenen futbolu oynayamadı ancak kramponları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sırbistan maçında attığı golden sonra yaptığı 'Arnavut Kartalı' hareketi nedeniyle ceza alan Shaqiri'nin, İsviçre Milli Takımı forması giyse de kökleri Arnavutluk ve 'ya dayanıyor. Futbolcu da kramponlarının bir tanesine İsviçre diğerini ise Kosova bayrağını ekleterek köklerine ve ülkesine selam gönderiyor.

İsveç maçına da bu özel kramponları ile çıkan Shaqiri, yenilgiye engel olamadığı için üzgün olduğunu söyledi.

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Xherdan Shaqiri'nin kramponları dikkat çekti!
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