Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Guti, Beşiktaş'a döndüğünü açıkladı

Son dakika: , 'a döndüğünü açıkladı

, 'a geri döndü! Beşiktaş'ın eski futbolcularından Guti, Real Madrid U19 Takımındaki görevinden ayrıldığını ve Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak göreve başlayacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 4.7.2018 17:14 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 17:29
Son dakika: Guti, Beşiktaş'a döndüğünü açıkladı

'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığı için anlaşmaya varılan , resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

İspanyol yıldız, "Birkaç gün içinde evim olan Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlüğe başlayacağım. Bana olan sevgi ve güvenleri için herkese minnettarım. Sıkı çalışarak geri dönmeye çalışacağım. Real Madrid'e teşekkür ederim. Daima kara kartal" ifadelerine yer verdi.

40 MAÇTA 12 GOL



Siyah-beyazlılara transfer olduğu 2010 sezonunda da taraftarların sevgilisi haline gelen İspanyol yıldız, Beşiktaş formasıyla çıktığı 40 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Guti, Beşiktaş'a döndüğünü açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN