Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > UEFA'dan flaş karar! Galatasaray'dan sonra PSG de...

'dan flaş karar! 'dan sonra de...

, ekibi Paris Saint-Germain hakkında geçtiğimiz ay tamamlanan soruşturmanın yeniden incelenmesi için UEFA Komisyonuna gönderilmesine karar verdi. UEFA, geçtiğimiz hafta hakkında verilen karar da yeniden incelenmesi amacıyla UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonuna gönderilmişti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 18:32 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 05:52
UEFA'dan flaş karar! Galatasaray'dan sonra PSG de...

Kulüp , 'dan sonra Paris Saint-Germain () kararını da yeniden gözden geçirecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, finansal fair play kuralları kapsamında Fransız PSG Kulübü hakkında geçen ay tamamlanan soruşturmanın, yeniden incelenmesi için UEFA Komisyonuna gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, kararın nedeni ya da incelemenin ne zaman sona ereceği konusunda bilgi verilmedi.

UEFA'nın daha önce aldığı kararda, PSG Kulübünün soruşturmasının kapatıldığı ve kulübün futbolcu transferlerinin UEFA şartlarıyla uyumlu bir şekilde yapıldığı kaydedilmişti.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı da yeniden inceleme kararı almıştı.

UEFA'dan flaş Galatasaray kararı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA'dan flaş karar! Galatasaray'dan sonra PSG de...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN