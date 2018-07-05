Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bakary Kone: Yakın zamanda Türkiye’ye geleceğim

Bakary Kone: Yakın zamanda ’ye geleceğim

gelişmesini ilk kez SABAH’ın duyurduğu Burkina Fasolu yıldız, taraftarın “Ne zaman ’ye geleceksin?” sorusuna olumlu yanıt verdi

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018
Bakary Kone: Yakın zamanda Türkiye’ye geleceğim
stoper mevkiine takviye yapmak için yoğun çaba sarf ederken görüşme yapılan isimlerden Marcin Kaminski ve Bakary Kone ön plana çıktı. Bordo-mavili taraftarlar da yönetimin çalışmalarına destek vermek için, Malaga'nın Burkina Fasolu stoperine sosyal medyadan ulaşıp, "Türkiye'ye ne zaman geleceksin" mesajları attı. Kone çağrılarına olumlu yanıt vererek, "Çok yakın zamanda olacak" dedi. Malaga'nın 30 yaşındaki stoper için 800 bin Euro bonservis bedeli istediği, Trabzonspor'un ise 500 binin üstüne çıkmadığı öğrenildi. Bu arada Kaminski'nin de kulübü Stuttgart'tan Trabzon'a transferi için kolaylık isteyeceği bildirildi.

FIRTINA SEFA'YI KAYBETTİ!
Trabzon'da geleceği tartışmalara neden olan, teknik direktör Ünal Karaman'ın, "18 yaşındaki oyuncu menajer ile karşımıza çıkmayacak" diyerek tepki gösterdiği Sefa Akgün, ligin yeni ekibi Erzurum'a oldu. 18 yaşındaki oyuncunun transferinde Erzurumspor, Trabzonspor'a 510 bin TL yetiştirme bedeli ödeyecek ve futbolcuya da aylık 4 bin TL verecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakary Kone: Yakın zamanda Türkiye’ye geleceğim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN