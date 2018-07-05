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: 'ye geldiğim için çok mutluyum

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden spor'un yeni transferi Ganalı , takımla çalışmalara başladı. Mensah, basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 23:01
Bernard Mensah: Kayseri'ye geldiğim için çok mutluyum

'nın takımı ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Ganalı futbolcu 2017 - 2018 sezonunda 'da kiralık olarak forma giydi. Yeni sezon öncesi spor'un yoğun uğraşları sonucu transfer edilen Mehsah, ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

2018 - 2019 sezonunda kiralık olarak Kayserispor forması giyecek olan , Kayseri'ye gelerek takımla çalışmalara başladı. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Mensah, "Kayseri'ye geldiğim için çok mutluyum. Kayseri'ye gelişimde iyi karşılandım. Buraya gelmek benim için çok önemliydi. Taraftarın ilgisi çok iyi. Geldim, taraftarı, şehri gördüm, takımı gördüm bu beni çok mutlu etti. Herkese teşekkür ederim" dedi.

KAYSERİSPOR'UN GANALILARI

Yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanlarla devam eden Kayserispor'da Ganalı futbolcular ve Bernard Mensah antrenmanlarda da sürekli birlikte. Sarı-kırmızılı kulübe 2017 - 2018 sezonunda gelen ancak sakatlığı nedeniyle bekleneni veremeyen Asamoah Gyan yeni sezon öncesi 'Feda' diyerek alacaklarında önemli ölçüde indirime gitmişti. Gyan, kendi gibi Ganalı olan takımın yeni transferi Bernard Mensah ile yakından ilgileniyor. 2 Ganalı futbolcu idmanlarda da birlikte çalışıyor.

Teknik direktör nezaretinde yapılan antrenmanda futbolcular kısa pas ve uzun pas, savunma, yan top ve şut çalışması yaptı. Atila Turan ile yeni transferlerden Sakıb Aytaç ise takımdan ayrı çalıştı. İzinli olan , Denz Türüç, Silviu Lung ve Cristian Sapunaru takıma yarın katılacak.

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Bernard Mensah: Kayseri'ye geldiğim için çok mutluyum
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