Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinin eşleşmesinde gülen taraf B36 Torshavn

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında oynanan ön eleme turunu B36 Torshavn geçti.

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanan ön eleme turunda, siyah-beyazlı ekibin muhtemel rakiplerinden St. Joseph's (Cebelitarık) ile B36 Torshavn (Faroe Adaları) takımları, 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında Cebelitarık'ta karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan B36 Torshavn, bir üst tura yükseldi.

Faroe Adaları temsilcisi, 1. ön eleme turunda Karadağ'ın OFK Titograd takımıyla eşleşti. Bu eşleşmenin galibi, 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Ligde 1. ön eleme turu maçları 12 ile 19 Temmuz, 2. ön eleme turu karşılaşmaları ise 26 Temmuz ile 2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.