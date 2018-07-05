Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinin eşleşmesinde gülen taraf B36 Torshavn

'ın muhtemel rakiplerinin eşleşmesinde gülen taraf

'nde 'ın muhtemel rakipleri olan ile arasında oynanan rövanş maçında B36 Torshavn rakibini penaltı atışları sonucunda 4-2 ile geçti ve 1. ön eleme turunda Karadağ'ın OFK Titograd ekibi ile eşleşti. Bu turun galibi 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 22:30
Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinin eşleşmesinde gülen taraf B36 Torshavn

'nde 'ın muhtemel rakipleri arasında oynanan ön eleme turunu geçti.

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanan ön eleme turunda, siyah-beyazlı ekibin muhtemel rakiplerinden (Cebelitarık) ile B36 Torshavn (Faroe Adaları) takımları, 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında Cebelitarık'ta karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan B36 Torshavn, bir üst tura yükseldi.

Faroe Adaları temsilcisi, 1. ön eleme turunda Karadağ'ın OFK Titograd takımıyla eşleşti. Bu eşleşmenin galibi, 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Ligde 1. ön eleme turu maçları 12 ile 19 Temmuz, 2. ön eleme turu karşılaşmaları ise 26 Temmuz ile 2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Japonya taraftarları ve futbolcularıyla gönülleri fethetti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinin eşleşmesinde gülen taraf B36 Torshavn
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN