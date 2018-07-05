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dayanıklılık ve kuvvet çalışması yaptı

yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 19:58
Fenerbahçe dayanıklılık ve kuvvet çalışması yaptı

'nde Teknik Direktör 'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.30'da salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya çıkan oyuncular koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrıldı ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Pas organizasyonlarıyla süren antrenman, yan top organizasyonlarıyla tamamlandı.

yeni sezon hazırlıklarına 6 Temmuz Cuma günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla devam edecek.

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Fenerbahçe dayanıklılık ve kuvvet çalışması yaptı
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