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"Futbolculara 81 milyon lira ödeme yapıldı"

Giriş Tarihi: 5.7.2018
Fenerbahçe Futbolculara 81 milyon lira ödeme yapıldı
başkanlığındaki 'nin yeni yönetimİ, dün ilginç bir açıklama yaptı. Yeni yönetim, futbolculara olan toplam 15.2 milyon Euro (Yaklaşık 81 milyon TL) borcu ödediklerini belirtirken, bir nevi eski yönetime göndermede bulundu. Açıklamada "Bu borçların ağırlıklı olarak 2018 yılının Mart ayından itibaren oluşmaya başladığı tespit edilmiştir" denildi

Yurt dışından dönen Comolli, Fenerbahçe'nin antrenmanını izledi. Comolli, idmanda sürekli telefon trafiği içerisindeydi.

Altyapı koordinatörü David Badia Cequier, dün A takımının idmanındaydı. İspanyol futbol adamı, çalışma boyunca bol bol not tuttu.
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Fenerbahçe "Futbolculara 81 milyon lira ödeme yapıldı"
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