Flamengo'dan Ryan Babel'e 7 milyon Euro

Siyah-beyazlı kulüp, Domagoj Vida
'yı istediği rakama satmayı başarırsa ekonomik açıdan büyük bir rahatlığa kavuşacak. Bu durumda Ryan Babel
ve Pepe
gibi teklif gelen futbolcuların takımda kalma ihtimali de güçlenecek… Son olarak Babel için Flamengo 7 milyon Euro bonservis bedeli önermiş, Beşiktaş ise pazarlıklarda 10 milyon Euro'luk talebini 8.5 milyon Euro'ya çekmişti.
Teknik direktör Şenol Güneş
'in satılmasını istemediği Hollandalı yıldıza, Domagoj Vida'nın 30 milyon Euro'ya gönderilmesi halinde 2+1 yıllık sözleşme teklif edilecek ve garanti ücretine zam yapılacak. BEŞİKTAŞ KAMP GÜNLÜĞÜ YO-YO testinden geçtiler
Yeni sezona Slovakya'da hazırlanan Beşiktaş
'ta oyuncular dün sabah zamana karşı yapılan dayanıklılık (YO-YO) testine tabi tutuldu. İdman streching çalışması ile sona erdi. Şenol Güneş, akşam idmanını ise iptal etti. Caner ve Mustafa hırs küpü
Sakatlıktan kurtulan Caner, Slovakya kampında hırsı ile dikkat çekiyor. Mustafa Pektemek
de çalışkanlığı ile öne çıkan bir diğer isim. Bugün kampı ziyaret edecek olan Başkan Orman, basın toplantısı düzenleyecek.