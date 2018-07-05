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'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

'in şampiyonu , İsviçre'de yapacağı kamp öncesi İstanbul'daki son antrenmanını gerçekleştirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 19:55 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 19:56
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Futbol Takımı, 7-21 Temmuz tarihlerinde İsviçre'de yapacağı kamp öncesi İstanbul'daki son antrenmanını gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör yönetiminde 'nde günü iki antrenman yaparak tamamladı.

Sabah idmanında salonda yenilenme çalışmaları yapan oyuncuların, akşam antrenmanında dayanıklılık testinden geçtiği belirtildi.

Norveçli oyuncu Martin Linnes'in sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bugün itibarıyla antrenmanlara dahil olduğu vurgulanırken, 'nin çalışmalara katılmadığı kaydedildi.

Galatasaray, yarını izinli geçirdikten sonra 7 Temmuz Cumartesi günü kamp çalışmaları için İsviçre'ye gidecek.

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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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