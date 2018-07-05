Kenan Sofuoğlu: En büyük hedefim...

Meclise spor arabasıyla gelen Sofuoğlu, bir gazetecinin "Neden motorla değil de arabayla geldiniz" sorusuna, "Motorla daha yoğun zamanlarda gelmek istiyorum. Bugün burası sakindir dedim." yanıtını verdi.

''EN BÜYÜK HEDEFİM..''

Yarış kariyerini 1,5 ay önce sonlandırıp jübile yaptıktan sonra, ailesiyle birlikte stressiz bir hayat geçireceğini düşündüğünü ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine milletvekilliği için aday olduğunu anlatan Sofuoğlu, görevi, Erdoğan'a duyduğu sevgi ve saygısı ile onun yanında durmak için kabul ettiğini söyledi.

''ÜLKEME SPOR KONUSUNDA HİZMET VERMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIM''

Bir siyasetçi olarak yetişmediğini, bu konuda eğitim almadığını ve kendini geliştirmediğini ifade eden Sofuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasetin içerisinde en büyük hedefim sporda faydalı olabilecek, sporda iz bırakacak adımlar atabilmek. Sıfırdan gelmiş bir sporcu olarak kariyerim boyunca çok sıkıntılar yaşadım. Benim gibi sıkıntıları olan sporcu kardeşlerim var. Hedef kitlem siyasetin içerisinde gençler ve sporcular olacak. En iyi bildiğim işte faydalı olabilmek için hizmet vermeye çalışacağım. 20 yılı aşkın süre boyunca spor hayatımda ülkemi temsil ettim şimdi ise ülkeme spor konusunda hizmet vermek için çalışacağım. Rabbim inşallah çıkmış olduğum bu yolda bize yardımcı olur."

"Yeni dönemde gaza basan mı normal hızda seyreden bir Sofuoğlu mu göreceğiz" sorusu üzerine Kenan Sofuoğlu, motor ve arabasından hızı sevdiğinin zaten belli olduğunu söyledi.