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"Lefter Küçükandonyadis Sezonu"

’de 2018-2019 sezonu, A Milli Takım ve Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis’in ismiyle oynanacak.

Giriş Tarihi: 5.7.2018
Lefter Küçükandonyadis Sezonu
Futbol Federasyonu, 2018- 2019 sezonunun Lefter Küçükandonyadis Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırdı. Söz konusu kararın duyurulduğu açıklamada; A Milli Takım ve F.Bahçe'nin efsane isimlerinden olan, "Futbolun Ordinaryüsü" lakaplı Lefter Küçükandonyadis'in, Türk futboluna yaptığı unutulmaz katkılarla tüm sporseverlerin sevgi ve saygısını kazandığı aktarıldı. Spor Toto Süper Lig, önceki yıllarda Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren ve İlhan Cavcav gibi futbolun unutulmaz isimleri anısına oynanmıştı.

Kaleye yeni aday Simon Mignolet
KALECİ arayan F.Bahçe listesine Liverpool'un file bekçisi Simon Mignolet'i aldı. Sportif direktör Comolli'nin, Mignolet için girişimlerde bulunduğu, İngiliz kulübünün yeni bir kaleci transfer etmek istemesi nedeniyle Belçikalı eldivenin de Kanarya'ya sıcak baktığı belirtildi.
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